Шведский прокурор не будет оспаривать приговор рэперу A$AP Rocky

"Я принимаю оценку суда, что доказательства использования бутылки в ходе драки были недостаточны. Я считаю, что за это преступление должно было быть назначено более суровое наказание, чем два месяца (условного срока - ред.), но тем не менее я решил не оспаривать решение суда", - приводятся в заявлении слова прокурора Даниэля Сунесона.