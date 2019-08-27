Шведский прокурор не будет оспаривать приговор рэперу A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 27 авг - РИА Новости. Шведский прокурор, ведущий дело о драке американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), не намерен оспаривать приговор, сообщается во вторник в заявлении прокуратуры.
"Я принимаю оценку суда, что доказательства использования бутылки в ходе драки были недостаточны. Я считаю, что за это преступление должно было быть назначено более суровое наказание, чем два месяца (условного срока - ред.), но тем не менее я решил не оспаривать решение суда", - приводятся в заявлении слова прокурора Даниэля Сунесона.
Музыкант (настоящее имя Раким Майерс) и двое его друзей были арестованы в начале июля в Стокгольме после драки на улице. Им были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами. Одним из таких обстоятельств обвинитель считал использование Майерсом стеклянной бутылки.
Дело вызвало широкий резонанс, за музыканта вступились коллеги и президент США Дональд Трамп. В начале августа суд в Стокгольме признал Майерса и его друзей виновными, но приговорил к более мягкому наказанию, чем требовал прокурор - два месяца условного срока и штраф в размере 12,5 тысячи крон (1,25 тысячи евро).
Адвокат Майерса заявлял, что не доволен приговором, он требовал полного оправдания своего клиента, поскольку с точки зрения защиты тот действовал в рамках самообороны. Адвокат истца, в свою очередь, выразил недовольство слишком мягким приговором.