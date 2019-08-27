СК начал проверку после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Главное следственное управление СК по республике Крым и Севастополю проводит проверку в связи со смертью пожилой женщины на скамейке возле городской больницы, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее волонтеры "Сердце Севастополя" рассказали, что пожилая женщина умерла на скамейке неподалеку от городской больницы, не дождавшись помощи медиков. До этого она попала в хирургическое отделение другого медучреждения с травмой ног. После выписки бездомной пенсионерке некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение. В воскресенье в приемном покое больницы отказались принять пенсионерку, люди вызвали скорую, но женщина скончалась до ее приезда.

"Следственный комитет проводит проверку по факту, процессуальное решение будет принято после ее окончания", - сообщили в СУСК.

Депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова заявила РИА Новости, что есть две версии инцидента: по одной медики отказались помочь пенсионерке, согласно другой пенсионерка умерла уже после того, как вышла после процедур. Обе требуют проверки, заметила она.

"Надо откровенно сказать – бабушка бродяжничала, она была бездомная. После проведенной операции у нее начались нагноения, ей помогли волонтеры. Это трагедия, но вопрос в том, что единственные, кто занимаются бездомными, являются волонтеры и медики. При этом медики принимают бездомных в больнице, выслушивая жалобы граждан, которые не хотят лежать рядом с ними в палатах", - сказала Щербакова.