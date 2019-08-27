Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T09:55Z
https://ria.ru/20190827/1557939054.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе

09:55 27.08.2019
2584
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Главное следственное управление СК по республике Крым и Севастополю проводит проверку в связи со смертью пожилой женщины на скамейке возле городской больницы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее волонтеры "Сердце Севастополя" рассказали, что пожилая женщина умерла на скамейке неподалеку от городской больницы, не дождавшись помощи медиков. До этого она попала в хирургическое отделение другого медучреждения с травмой ног. После выписки бездомной пенсионерке некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение. В воскресенье в приемном покое больницы отказались принять пенсионерку, люди вызвали скорую, но женщина скончалась до ее приезда.
Больница. Архивное фото
4 июля 2018, 10:18РИА Новости
В больнице в Смоленской области пенсионер умер в ожидании рентгена
"Следственный комитет проводит проверку по факту, процессуальное решение будет принято после ее окончания", - сообщили в СУСК.
Депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова заявила РИА Новости, что есть две версии инцидента: по одной медики отказались помочь пенсионерке, согласно другой пенсионерка умерла уже после того, как вышла после процедур. Обе требуют проверки, заметила она.
"Надо откровенно сказать – бабушка бродяжничала, она была бездомная. После проведенной операции у нее начались нагноения, ей помогли волонтеры. Это трагедия, но вопрос в том, что единственные, кто занимаются бездомными, являются волонтеры и медики. При этом медики принимают бездомных в больнице, выслушивая жалобы граждан, которые не хотят лежать рядом с ними в палатах", - сказала Щербакова.
В любом случае медики вынуждены выписывать бездомных после оказания им помощи в "никуда", решением было бы выделение помещения для приюта для проживания самых больных и пожилых людей, считает собеседница агентства.
Больница
26 августа, 18:24РИА Новости
На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача
4237101
Обсудить 1
Следственный комитет РФКрымСевастопольПроисшествия
Рекомендуем
Олеся Сацункевич
Российская тревел-блогерша разбилась насмерть на Бали
РИА
Новости
Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера
Сотрудник в офисе
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
Больница
На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Туриста, пропавшего в Черном море у берегов Крыма, нашли мертвым
Посетители на ярмарке вакансий
В "квалификационную яму" попали почти 34 миллиона россиян
Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе
В Черном море пропал турист
Военные корабли в бухте Севастополя
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Поэт и музыкант Петр Мамонов
Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Хирурги проводят операцию
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Восстановление поврежденных осадками автомобильных дорог в Дагестане
Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния