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РИА Новости

Медведев отметил роль авиасалона МАКС в расширении экспортных возможностей

09:54 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям международного авиационно-космического салона МАКС-2019, отметив его роль в расширении экспортных возможностей компаний РФ.
Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов МАКС-2019 стартует во вторник в подмосковном Жуковском. В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.
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Вчера, 04:10РИА Новости
Международный авиационно-космический салон МАКС
Медведев отметил важность демонстрации достижений отрасли на авиасалоне, новейшие образцы техники и систем вооружений привлекают потенциальных покупателей.
"Уверен, что проведение авиасалона позволит заключить взаимовыгодные контракты, обменяться опытом и идеями, будет способствовать расширению экспортных возможностей российских компаний", - соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
Медведев добавил, что аэрокосмическая промышленность является одной из ключевых отраслей в экономике РФ, символом её интеллектуального и технологического развития.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019
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Дмитрий МедведевАвиасалон МАКСРоссияЭкономика
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