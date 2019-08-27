Медведев отметил роль авиасалона МАКС в расширении экспортных возможностей

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям международного авиационно-космического салона МАКС-2019, отметив его роль в расширении экспортных возможностей компаний РФ.
Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов МАКС-2019 стартует во вторник в подмосковном Жуковском. В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.
Медведев отметил важность демонстрации достижений отрасли на авиасалоне, новейшие образцы техники и систем вооружений привлекают потенциальных покупателей.
"Уверен, что проведение авиасалона позволит заключить взаимовыгодные контракты, обменяться опытом и идеями, будет способствовать расширению экспортных возможностей российских компаний", - соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
Медведев добавил, что аэрокосмическая промышленность является одной из ключевых отраслей в экономике РФ, символом её интеллектуального и технологического развития.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019