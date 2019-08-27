Медведев отметил роль авиасалона МАКС в расширении экспортных возможностей

Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов МАКС-2019 стартует во вторник в подмосковном Жуковском. В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.