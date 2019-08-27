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РИА Новости

В Черном море пропал турист

09:49 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе
Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Турист пропал в акватории Черного моря в районе села Фрунзе Сакского района Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Шахов.
Информация об исчезновении туриста поступила от его знакомого, с которым они вместе отдыхали на пляже.
"Мужчина ушел нырять в море в гидрокостюме без баллона, с маской и ластами, на расстоянии около 200-300 метров от берега и в течение часа не вернулся", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, обследование акватории Черного моря пока результатов не дали. Поиски продолжаются.
Россия. Карелия
1 августа, 21:09Радио
Пропавшие в Белом море туристы спасены
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Сергей ШаховЧерное мореСимферопольКрымПроисшествия
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