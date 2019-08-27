Минтранс предложил субсидировать перевозки из "Жуковского" в ДФО

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

"Со своей стороны мы подготовили ряд поправок к дальневосточной программе субсидирования и предлагаем значительно расширить перечень субсидированных маршрутов, в частности, из аэропорта "Жуковский" в ДФО. Такая мера позволит увеличить емкости на этих востребованных направлениях", - сказала Петрова.

Она отметила, что на маршруте из Москвы сейчас три перевозчика: "Ираэро", "Россия" и "Аэрофлот".

"У второго и третьего из этого списка действуют плоские тарифы, которые составляют 22 и 25 тысячи рублей соответственно. И это туда и обратно. Поэтому вопрос, скорее, в дефиците билетов по этой стоимости", - сказала Петрова.