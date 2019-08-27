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РИА Новости

Минтранс предложил субсидировать перевозки из "Жуковского" в ДФО

09:41 27.08.2019 (обновлено: 09:44 27.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
"Со своей стороны мы подготовили ряд поправок к дальневосточной программе субсидирования и предлагаем значительно расширить перечень субсидированных маршрутов, в частности, из аэропорта "Жуковский" в ДФО. Такая мера позволит увеличить емкости на этих востребованных направлениях", - сказала Петрова.
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Она отметила, что на маршруте из Москвы сейчас три перевозчика: "Ираэро", "Россия" и "Аэрофлот".
"У второго и третьего из этого списка действуют плоские тарифы, которые составляют 22 и 25 тысячи рублей соответственно. И это туда и обратно. Поэтому вопрос, скорее, в дефиците билетов по этой стоимости", - сказала Петрова.
"Несмотря на то что "Аэрофлот" совместно с "Россией" выставил на Дальний Восток на 10% больше емкостей и, как следствие, авиабилетов в этом году на лето, чем в 2018 году, спрос превышает предложение. Напоминает ситуацию советских времен, когда стоимость дешевых товаров народного потребления компенсируется их отсутствием на полках", - добавила она.
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Дальний ВостокРоссияЖуковскийЭкономика
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