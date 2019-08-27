Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.

Помимо Свифт, на главную награду претендовали американские рэперы 21 Savage и J. Cole с клипом на композицию a lot, американская поп-рок-группа Jonas Brothers и их видео Sucker, дуэт американского певца Билли Рэй Сайруса и рэпера Lil Nas X с видеороликом на песню Old Town Road и американские певицы Ариана Гранде и Билли Айлиш с клипами thank u, next и bad guy соответственно.

Уступив главную награду конкурентке, Ариана Гранде и Билли Айлиш завоевали первенство в других категориях. Гранде стала по версии MTV Video Music Awards "артистом года", Билли Айлиш – "лучшим новым артистом ". Совместная композиция Арианы Гранде и американского поп-дуэта Social House "boyfriend" была признана "песней лета", а клип Билли Айлиш "bad guy" удостоился награды в категории "лучший монтаж". Клип Свифт также был отмечен как "лучшее видео с социальным подтекстом".

Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards проходила в понедельник вечером в Ньюарке, штат Нью-Джерси.