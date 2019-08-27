В Совфеде не знают о поездке американского сенатора в Россию

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американский сенатор Рон Джонсон, заявивший об отказе в выдаче ему российской визы для встречи с коллегами, не обращался в Совфед, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета СФ Константин Косачев.

Ранее американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления.

"К нам в Совфед Рон Джонсон на этот раз не обращался. Цель поездки нам неизвестна. Остальное в части, виз касающейся, - к МИДу", - сказал Косачев.

Говоря о возмущении американского сенатора и ссылок на "оскорбленные чувства", Косачев заявил, что "рекомендовал бы Джонсону для начала оценить инициативные (а не ответные российские) решения американских властей по включению в санкционные списки ряда российских сенаторов и депутатов, в том числе и многих членов обоих комитетов по международным делам", в том числе и самого Косачева, которые как раз и призваны, по выражению американского коллеги, "поддерживать откровенный диалог, когда это возможно".

Российская сторона неоднократно предлагала начать либерализацию взаимных санкционных списков с вывода из них парламентариев, и господину Джонсону это хорошо известно, добавил он.