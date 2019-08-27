Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T09:33Z
https://ria.ru/20190827/1557938292.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

В Совфеде не знают о поездке американского сенатора в Россию

09:29 27.08.2019 (обновлено: 09:33 27.08.2019)
404
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американский сенатор Рон Джонсон, заявивший об отказе в выдаче ему российской визы для встречи с коллегами, не обращался в Совфед, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета СФ Константин Косачев.
Ранее американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления.
"К нам в Совфед Рон Джонсон на этот раз не обращался. Цель поездки нам неизвестна. Остальное в части, виз касающейся, - к МИДу", - сказал Косачев.
Говоря о возмущении американского сенатора и ссылок на "оскорбленные чувства", Косачев заявил, что "рекомендовал бы Джонсону для начала оценить инициативные (а не ответные российские) решения американских властей по включению в санкционные списки ряда российских сенаторов и депутатов, в том числе и многих членов обоих комитетов по международным делам", в том числе и самого Косачева, которые как раз и призваны, по выражению американского коллеги, "поддерживать откровенный диалог, когда это возможно".
Российская сторона неоднократно предлагала начать либерализацию взаимных санкционных списков с вывода из них парламентариев, и господину Джонсону это хорошо известно, добавил он.
"Однако наши предложения, к сожалению, так и не встретили никакой практической реакции со стороны американских сенаторов и конгрессменов", - заключил Косачев.
1130002
Обсудить 1
Константин КосачевРоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Андрей Климов
В Совфеде обвинили американских сенаторов в самопиаре
РИА
Новости
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер назвал условие возвращения России в G7
Американский сенатор Рон Джонсон
МИД назвал слова сенатора Джонсона о запрете на въезд в Россию манипуляцией
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России
Лента
новостей
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Вертолет Ансат компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019
Организаторы МАКС-2019 не справляются с пассажиропотоком
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Американский сенатор Рон Джонсон
Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Сотрудник полиции на улице Москвы
После принуждения к сексу жертва полицейских пошла танцевать, пишут СМИ
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния