В красноярской деревне, пострадавшей от взрывов, восстановили медпункт

"Ремонтно-восстановительные работы поводились с 19 по 25 августа согласно графику производства работ. С 26 августа ФАП работает в штатном режиме, уже в понедельник была оказана помощь первым пациентам", - говорится в сообщении.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.