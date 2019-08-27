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РИА Новости

В красноярской деревне, пострадавшей от взрывов, восстановили медпункт

09:26 27.08.2019 (обновлено: 09:33 27.08.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСпециалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
© РИА Новости / РИА Новости
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Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка Красноярского края, пострадавшей от взрывов на военном складе в начале августа, работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского краяФельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка Красноярского края
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка Красноярского края
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского края
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка Красноярского края
"Ремонтно-восстановительные работы поводились с 19 по 25 августа согласно графику производства работ. С 26 августа ФАП работает в штатном режиме, уже в понедельник была оказана помощь первым пациентам", - говорится в сообщении.
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26 августа, 10:39РИА Новости
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В ведомстве отметили, что пункт значительно пострадал от взрывов.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайКаменкаПроисшествия
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