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РИА Новости

ФАС рассчитывает исключить порты и аэропорты из реестра монополий

09:25 27.08.2019 (обновлено: 10:07 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий в 2019 году, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
"Да, более того, мы подготовили закон. … Мы надеемся, что в этом году постараемся его принять", - ответил он на вопрос о возможности исключения портов из реестра естественных монополий.
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Тем не менее, глава ФАС отметил, что соответствующий законопроект сталкивается с проблемами – Государственно-правовое управление президента (ГПУ) дало на него отрицательное заключение, однако антимонопольное ведомство намерено вести переговоры по этому поводу.
В сентябре 2017 года Артемьев уже заявлял о необходимости постепенного снятия с портов РФ статуса субъектов естественных монополий. За исключение портов из реестра субъектов естественных монополий выступал и РСПП. По оценке РСПП, рынок стивидорных услуг функционирует в условиях развитой конкуренции при низком уровне монополизации.
Читайте полный текст интервью с Игорем Артемьевым >>
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Федеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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