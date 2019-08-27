ФАС рассчитывает исключить порты и аэропорты из реестра монополий

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий в 2019 году, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

"Да, более того, мы подготовили закон. … Мы надеемся, что в этом году постараемся его принять", - ответил он на вопрос о возможности исключения портов из реестра естественных монополий.

Тем не менее, глава ФАС отметил, что соответствующий законопроект сталкивается с проблемами – Государственно-правовое управление президента (ГПУ) дало на него отрицательное заключение, однако антимонопольное ведомство намерено вести переговоры по этому поводу.