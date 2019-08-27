Дело экс-главы Ахтубинска передали в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг – РИА Новости. Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главы города Ахтубинска, обвиняемого в превышении должностных полномочий при распределении муниципальной земли, сообщает СУСК России по Астраханской области.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об Аманге Назурбаеве.

По данным следствия, к главе города обратилась местная жительница, которая работала в компании супруги подозреваемого, и попросила предоставить дополнительный земельный участок площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина. Зная, что земельный участок предоставляется путем проведения аукциона, и действуя в интересах супруги, глава города поручил своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка, считают в ведомстве. В итоге аукцион проведен не был.

Чиновник заключил соглашение, согласно которому стоимость участка составила 235 тысяч рублей, однако его реальная стоимость составляет 1,7 миллиона рублей. В результате муниципальному образованию причинен ущерб в размере чуть менее 1,5 миллиона рублей, отметили в региональном СК.