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РИА Новости

Дело экс-главы Ахтубинска передали в суд

09:22 27.08.2019
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© Фото : Официальный сайт города АхтубинскаАманга Нарузбаев
Аманга Нарузбаев
© Фото : Официальный сайт города Ахтубинска
Аманга Нарузбаев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг – РИА Новости. Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главы города Ахтубинска, обвиняемого в превышении должностных полномочий при распределении муниципальной земли, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об Аманге Назурбаеве.
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По данным следствия, к главе города обратилась местная жительница, которая работала в компании супруги подозреваемого, и попросила предоставить дополнительный земельный участок площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина. Зная, что земельный участок предоставляется путем проведения аукциона, и действуя в интересах супруги, глава города поручил своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка, считают в ведомстве. В итоге аукцион проведен не был.
Чиновник заключил соглашение, согласно которому стоимость участка составила 235 тысяч рублей, однако его реальная стоимость составляет 1,7 миллиона рублей. В результате муниципальному образованию причинен ущерб в размере чуть менее 1,5 миллиона рублей, отметили в региональном СК.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий". "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в информации.
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