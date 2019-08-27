Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T10:02Z
https://ria.ru/20190827/1557938058.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151764/35/1517643574_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_1ffe9c5d9587c76e7855f0354a75ec33.jpg
РИА Новости

В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

09:16 27.08.2019 (обновлено: 10:02 27.08.2019)
7096
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр
Вид на Московский международный деловой центр
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на Московский международный деловой центр. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России временно ограничат ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщается на сайте правительства.
Постановление будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.
Вид Земли с МКС
21 августа, 01:12РИА Новости
Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
Среди подпадающих под ограничение веществ — фтордихлорметан, фтортрихлорэтан, трифтордихлорэтан, фторгексахлорпропан, пентафторхлорпропан и другие.
В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.
Так, 60 процентов объема поделят между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2018 году, 35 процентов — между не ввозившими озоноразрушающие вещества в 2018 году и не имеющих разрешения, а пять процентов — между теми, кто подал в прошлом году заявления, получил разрешение, но не ввозил такие вещества.
Решение направлено на выполнение обязательств по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу.
Большая спортивная арена Лужники
6 февраля 2018, 17:30РИА Новости
Озоновый слой над мегаполисами продолжает сокращаться, заявляют ученые
56861111
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
РИА
Новости
Логотип РЖД
РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников
Вертолет Ансат компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019
Организаторы МАКС-2019 не справляются с пассажиропотоком
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Лента
новостей
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
Молодые ученые в лаборатории
Америка вводит "сталинские репрессии" против своей науки
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Циклотрон
Ученые впервые успешно провели новый эксперимент по квантовой телепортации
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД опровергло сообщения о самоубийстве якутского полицейского
Палаточный лагерь для нелегальных мигрантов в Москве
Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Танк Т-80
Американские военные прокатились на танках Т-80
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния