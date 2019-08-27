В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.

Так, 60 процентов объема поделят между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2018 году, 35 процентов — между не ввозившими озоноразрушающие вещества в 2018 году и не имеющих разрешения, а пять процентов — между теми, кто подал в прошлом году заявления, получил разрешение, но не ввозил такие вещества.