Учителя в Москве смогут задавать домашние задания через "Яндекс.Учебник"

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Московские учителя смогут задавать ученикам начальной школы часть домашнего задания по русскому языку и математике через сервис "Яндекс.Учебник", сообщается на сайте мэра Москвы.
"В 2019/2020 учебном году московские учителя смогут задавать часть домашней работы в электронном виде, используя "Яндекс.Учебник". Это сервис с готовыми заданиями по русскому языку и математике для начальной школы с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Он поможет объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в прошлом учебном году сервисом воспользовались 37 тысяч учителей из 79 российских регионов, задания выполняли около 600 тысяч школьников.