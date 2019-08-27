Учителя в Москве смогут задавать домашние задания через "Яндекс.Учебник"

"В 2019/2020 учебном году московские учителя смогут задавать часть домашней работы в электронном виде, используя "Яндекс.Учебник". Это сервис с готовыми заданиями по русскому языку и математике для начальной школы с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Он поможет объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы", - говорится в сообщении.