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РИА Новости

Учителя в Москве смогут задавать домашние задания через "Яндекс.Учебник"

09:13 27.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Московские учителя смогут задавать ученикам начальной школы часть домашнего задания по русскому языку и математике через сервис "Яндекс.Учебник", сообщается на сайте мэра Москвы.
"В 2019/2020 учебном году московские учителя смогут задавать часть домашней работы в электронном виде, используя "Яндекс.Учебник". Это сервис с готовыми заданиями по русскому языку и математике для начальной школы с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Он поможет объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы", - говорится в сообщении.
Офис компании Яндекс в Москве
10 августа, 13:07РИА Новости
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Отмечается, что в прошлом учебном году сервисом воспользовались 37 тысяч учителей из 79 российских регионов, задания выполняли около 600 тысяч школьников.
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