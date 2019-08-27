В ДНР обвинили ВСУ в обстреле юга республики из танка

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из танка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня с 04.40-05.15 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Талаковка – Коминтерново (юг ДНР - ред.), совершено 20 выстрелов из танка ", - сказал представитель ведомства.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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