В ДНР обвинили ВСУ в обстреле юга республики из танка

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из танка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня с 04.40-05.15 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Талаковка – Коминтерново (юг ДНР - ред.), совершено 20 выстрелов из танка ", - сказал представитель ведомства.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.