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РИА Новости

В ЮВО одновременно пройдут тринадцать ротных учений

09:04 27.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВоенные учения
Военные учения
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Военные учения. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг – РИА Новости. Тринадцать ротных тактических учений с подразделениями соединений и воинских частей Южного военного округа одновременно пройдут на 12 полигонах военного округа, сообщил журналистам представитель пресс-службы ЮВО.
"В розыгрыше практических действий на 12 полигонах военного округа примут участие более 5 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 1,5 тысячи единиц военной техники, в том числе боевые машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3 и Т-90А, тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 и бронеавтомобили", - сказал он.
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В соответствии с замыслом учений, подразделения будут действовать друг против друга. Таким образом, командиров подразделений проверят на способность принимать нестандартные решения и действовать нешаблонно при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов
Накануне в войсках Южного военного округа под общим руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова стартовало двустороннее командно-штабное учение с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Всего в розыгрыше тактических эпизодов примут участие 8,2 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии. Мероприятия учения продлятся до 31 августа.
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Южный военный округБМП-3Ка-52 "Аллигатор"Ми-28Безопасность
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