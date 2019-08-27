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РИА Новости

Ереван заявил о сохранении надежных союзнических отношений с Москвой

09:03 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 27 авг – РИА Новости. Армения и РФ остаются надежными стратегическими союзниками, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.
Во вторник на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипслужбы Армении в зарубежных странах Мнацаканян рассказал о внешнеполитических приоритетах Еревана.
"Армения и Россия продолжают оставаться надежными стратегическими союзниками. Нас с российским народом объединяет общая история, тесные культурные и человеческие связи", - сказал глава ведомства.
По словам министра, союзническая повестка двусторонних связей обширна и включает военно-политическую сферу, взаимодействие в области безопасности, энергетического и инфраструктурного развития, торгово-экономического сотрудничества, программы образовательного и культурного обмена.
"Армения придает важное значение интеграционным процессам в рамках ОДКБ и ЕАЭС, формированию и защите общих интересов всех стран-членов", - сказал Мнацаканян.
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