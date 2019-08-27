"Победе" нужны конкуренты, уверен глава ФАС

"Конечно, самый лучший способ, чтобы другие компании были достаточно сильными и создали свои лоукостеры в России, чтобы была конкуренция, это оптимальный путь. Если бы "Аэрофлот" счел возможным рассмотреть такой вариант, как приватизация "Победы", отпустить ее на рынок в частные руки, на этом заработать и, может быть, создать еще одну свою лоукост-компанию, потому что они умеют это делать, может, ее тоже продать, третью компанию сделать, их же купят частные инвесторы", - отметил Артемьев.