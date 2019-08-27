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РИА Новости

"Победе" нужны конкуренты, уверен глава ФАС

09:00 27.08.2019 (обновлено: 10:09 27.08.2019)
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" приземляется в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. 18 августа 2019
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа приземляется в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. 18 августа 2019
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" приземляется в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. 18 августа 2019 . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сегменту низкобюджетных авиаперевозчиков нужна конкуренция, и "Аэрофлот" мог бы помочь рынку создать новых лоукостеров, так как он уже имеет опыт создания "Победы", сказал в интервью РИА Новости глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
"Конечно, самый лучший способ, чтобы другие компании были достаточно сильными и создали свои лоукостеры в России, чтобы была конкуренция, это оптимальный путь. Если бы "Аэрофлот" счел возможным рассмотреть такой вариант, как приватизация "Победы", отпустить ее на рынок в частные руки, на этом заработать и, может быть, создать еще одну свою лоукост-компанию, потому что они умеют это делать, может, ее тоже продать, третью компанию сделать, их же купят частные инвесторы", - отметил Артемьев.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин
Вчера, 08:40РИА Новости
Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации "Победы"
По его словам, юридические и технические процедуры, через которые нужно пройти желающему создать авиакомпанию, очень сложны, но "Аэрофлот" уже имеет релевантный опыт.
"Частные инвесторы сами по себе пока не умеют создавать такие компании: нужно получить огромное количество сертификатов, разрешений технических, это целая история. "Аэрофлот" с этим справился, и, научившись, они могли бы помочь рынку и создать себе в каком-то смысле конкурентов, но при этом все равно остаться лидером рынка", - пояснил глава ФАС.
Читайте полный текст интервью с Игорем Артемьевым >>
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Победа (авиакомпания)АэрофлотФедеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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