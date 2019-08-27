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РИА Новости

Ъ: в системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

08:59 27.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКлиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Банк России планирует в рамках системы быстрых платежей (СБП) реализовать возможность приема наличных, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.
Как пишет издание, в системе приема платежей Qiwi отметили, что "уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле", однако подробностей пока не раскрывают. В Банке России подтвердили, что "данный вопрос обсуждается". В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор СБП) также отметили, что "данная инициатива в настоящее время обсуждается, но говорить о механике и сроках ее реализации преждевременно".
Банкомат
21 августа, 09:35РИА Новости
Ъ: систему быстрых платежей могут распространить на расчеты между юрлицами
Как именно будет реализован прием наличных в рамках СБП, пока неизвестно, отмечает издание. По словам директора "Золотой короны" Ивана Ситнова, потенциально платежи наличными могут быть реализованы как через терминалы, так и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов. В Qiwi говорят, что любое упрощение приема платежей и их совершения является огромным плюсом не только для пользователей, но и для банков.
Однако, по данным газеты, некоторые банки считают опцию приема наличных в рамках СБП излишней. Так, в ВТБ отмечают, что доля оборота наличных средств за последние годы значительно снизилась, поэтому востребованность такой опции может быть невысокой. Доля безналичных платежей сейчас составляет около 60%, в течение четырех лет ЦБ РФ намерен довести ее до 80%, приводит издание данные регулятора.
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НСПК (Национальная система платежных карт)Центральный Банк РФВТБРоссияЭкономика
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