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РИА Новости
Омская область

Омский губернатор обсудил с Мантуровым промышленное развитие региона

08:59 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАлександр Бурков
Александр Бурков
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 27 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в Москве обсудил промышленное развитие региона на специальной встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщает во вторник облправительство.
"Александр Бурков обсудил с Денисом Мантуровым промышленное развитие Омской области… Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленного потенциала региона. В том числе, была затронута тема дальнейшего развития ФГУП "ФНПЦ "Прогресс", в части производства современных, высокотехнологичных резинотехнических изделий для отраслей промышленности", - говорится в сообщении.
В облправительстве отметили, что регион является крупным российским центром нефтепереработки и нефтехимии. Добавляется, что Омская область производит в России каждую десятую автомобильную шину и тонну нефтепродуктов, каждую седьмую тонну полипропилена, каждую третью тонну технического углерода и толуола, половину российского ксилола и так далее.
Денис Мантуров и Александр Бурков обсудили вопросы проведения мероприятий в рамках деловой программы XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске осенью этого года.
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"Для увеличения объемов российско-казахстанской торговли и развития кооперационных связей с предприятиями Казахстана, Омской области было предложено пригласить для участия в форуме соответствующие профильные министерства Республики Казахстан и провести в его рамках переговоры по данной теме", - сообщают власти.
На прошлой неделе глава Омской области также посетил предприятие-флагман омской промышленности - моторостроительное объединение им. П.И. Баранова – филиал Объединенной двигателестроительной корпорации (АО "ОДК") где его ознакомили с технологией и условиями выпуска изделий, площадкой будущих очистных сооружений и создающимся новым гальваническим производством.
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Омская областьДенис МантуровАлександр БурковОмская областьЭкономика
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