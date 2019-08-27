Омский губернатор обсудил с Мантуровым промышленное развитие региона

ОМСК, 27 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в Москве обсудил промышленное развитие региона на специальной встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщает во вторник облправительство.

"Александр Бурков обсудил с Денисом Мантуровым промышленное развитие Омской области… Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленного потенциала региона. В том числе, была затронута тема дальнейшего развития ФГУП "ФНПЦ "Прогресс", в части производства современных, высокотехнологичных резинотехнических изделий для отраслей промышленности", - говорится в сообщении.

В облправительстве отметили, что регион является крупным российским центром нефтепереработки и нефтехимии. Добавляется, что Омская область производит в России каждую десятую автомобильную шину и тонну нефтепродуктов, каждую седьмую тонну полипропилена, каждую третью тонну технического углерода и толуола, половину российского ксилола и так далее.

Денис Мантуров и Александр Бурков обсудили вопросы проведения мероприятий в рамках деловой программы XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске осенью этого года.

"Для увеличения объемов российско-казахстанской торговли и развития кооперационных связей с предприятиями Казахстана, Омской области было предложено пригласить для участия в форуме соответствующие профильные министерства Республики Казахстан и провести в его рамках переговоры по данной теме", - сообщают власти.