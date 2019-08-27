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РИА Новости

Роухани назвал условие для положительных перемен в отношениях США и Ирана

08:59 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 авг – РИА Новости. Никаких положительных перемен в отношениях между США и Ираном не будет без снятия Вашингтоном антииранских санкций, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Без отказа США от санкций и без перечеркивания того ложного пути, который они выбрали, мы не увидим каких-либо положительных перемен. Ключ к положительным переменам находится у Вашингтона", - сказал Роухани в ходе выступления, которое транслировало иранское телевидение.
Президент Ирана Хасан Роухани
22 августа, 11:37РИА Новости
Проблемы Ирана и США носят стратегический характер, заявил Роухани
Он также прокомментировал звучавшие на Западе заявления о стремлении не допустить получением Ираном ядерного оружия, подчеркнув в очередной раз, что Тегеран не стремится к нему.
Санкции США против Ирана
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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