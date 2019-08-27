ФАС выступает за частичную приватизацию ФГК

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная грузовая компания (ФГК) не должна быть приватизирована целиком, продать частному инвестору можно определенный пакет, но контроль должен оставаться у РЖД, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в интервью РИА Новости.

"Я бы не был сторонником тотальной приватизации ФГК. Их роль сейчас очень важна, не надо забывать, что есть военные перевозки, есть перевозки государственные и социальные, и Центрального банка. Надо понимать, что частный игрок не будет делать то, что нужно для, например, военных. Есть еще секреты государственные и многие другие вещи, которые надо обязательно учитывать", - сказал Артемьев.

По его мнению, речь может идти, например, о продаже блокпакета (25% плюс одна акция), 49% или некой другой доли для получения средств на развитие компании.

"Я думаю, что если говорить о полной тотальной приватизации, то это - в отдаленной перспективе", - добавил глава ФАС.

Ранее он направил в адрес первого вице-премьера Антона Силуанова письмо (есть в распоряжении РИА Новости), в котором предлагал обеспечить полный выход РЖД с рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса "Федеральной грузовой компании" (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка. Глава ФАС оценивал возможную выручку РЖД от продажи этих активов в сумму свыше 150 миллиардов рублей.