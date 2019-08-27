ФАС не видит необходимости ужесточать наказания для IT-компаний

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наказания для IT-компаний ужесточать не нужно, но необходимо уточнить определения правонарушений, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в интервью РИА Новости.

"Не нужно, но определения нарушений изменятся с учетом новых технологий и новых недобросовестных практик в области современных технологий", - ответил Артемьев на вопрос, необходимо ли ужесточать наказания для IT-компаний на фоне участившихся претензий к интернет-корпорациям.

"Здесь речь идет скорее не об ужесточении, а о том, чтобы дать правильный ответ на вопрос, в чем заключаются угрозы цифрового мира", - добавил он.

В конце июля ФАС оштрафовала Google за нарушение правил распространения рекламы, по аналогичному критерию компанию признало виновной ранее и Московское УФАС. В июне Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи.