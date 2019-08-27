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РИА Новости

ФАС не видит необходимости ужесточать наказания для IT-компаний

08:54 27.08.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наказания для IT-компаний ужесточать не нужно, но необходимо уточнить определения правонарушений, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в интервью РИА Новости.
"Не нужно, но определения нарушений изменятся с учетом новых технологий и новых недобросовестных практик в области современных технологий", - ответил Артемьев на вопрос, необходимо ли ужесточать наказания для IT-компаний на фоне участившихся претензий к интернет-корпорациям.
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"Здесь речь идет скорее не об ужесточении, а о том, чтобы дать правильный ответ на вопрос, в чем заключаются угрозы цифрового мира", - добавил он.
В конце июля ФАС оштрафовала Google за нарушение правил распространения рекламы, по аналогичному критерию компанию признало виновной ранее и Московское УФАС. В июне Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи.
В июле компания "Кассир.ру" пожаловалась в ФАС на действия "Яндекса": по версии билетного оператора, поисковик использует доминирующее положение, продавая билеты через "Яндекс.Афишу" с помощью виджета в выдаче. Ранее сервис объявлений о продаже автомобилей Drom.ru жаловался на аналогичный сервис "Авто.ру", который принадлежит "Яндексу", обвиняя его в копировании объявлений, однако тогда ФАС решила дело не возбуждать.
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ФАСИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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