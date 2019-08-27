В Роструде рассказали о новой графе в резюме

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме появится графа "участие в волонтерских программах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также планируется интеграция портала с системой "Добровольцы России".

Ранее правительство утвердило план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. Документ предусматривает, в частности, разработку обучающих онлайн-курсов для волонтеров, развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности.

Сейчас в общероссийской базе вакансий доступно свыше полутора миллионов предложений по трудоустройству для граждан всех возрастов, в том числе старшего поколения.