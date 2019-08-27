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РИА Новости

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

08:48 27.08.2019 (обновлено: 12:19 27.08.2019)
60347
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме появится графа "участие в волонтерских программах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что также планируется интеграция портала с системой "Добровольцы России".
Ранее правительство утвердило план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. Документ предусматривает, в частности, разработку обучающих онлайн-курсов для волонтеров, развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности.
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ВЦИОМ и Центр социальных проектов займутся популяризацией волонтерства
Сейчас в общероссийской базе вакансий доступно свыше полутора миллионов предложений по трудоустройству для граждан всех возрастов, в том числе старшего поколения.
Также на портале размещена информация об инвестиционных проектах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы в регионах.
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Общество
Популярные комментарии
Считаю это неправильным, поскольку само по себе участие в волонтерских программах это нечто такое, что происходит с человеком по велению сердца. Если он считает, что может прожить без зарплаты, положив на благосостояние семьи во благо какой-то эфемерной цели, то это хорошо, но не должно давать никаких преференций перед другими соискателями при прочих равных. А то что-то как-то распиарили это волонтерство как нечто почетное, еще к донорству приравняйте. На мой взгляд, если соискатель найдет уместным указать о себе, что состоял или состоит в волонтерском движении, он об этом укажет в графе "дополнительные сведения, заполняется по желанию" и на месте работодателя я бы к нему присмотрелся, не сорвется ли он по каком-нибудь кличу с работы вопреки производственным целям и задачам. А те, кто хотят заниматься полезной деятельностью, занимаются этим без популистских движений. Вот так вот.
27 августа, 09:05
Александр Сергеевич
29850103
Дебилизм.
27 августа, 09:04
ВНВасилий Науман
20272106
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