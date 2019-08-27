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РИА Новости

Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации "Победы"

08:40 27.08.2019 (обновлено: 10:09 27.08.2019)
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
"Мы говорим об этом в предположительном смысле, мы уважаем права собственности, и понимаем, что надо уважительно отнестись к авиакомпании "Аэрофлот", которая создала лоукостер", - отметил Артемьев.
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
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Ранее он направил министру транспорта Евгению Дитриху и вице-премьеру Максиму Акимову, который курирует транспортную отрасль, письмо с предложением приватизировать "Победу". Как объяснил это предложение замглавы ФАС Александр Редько, "Победа" должна развивать внутренние направления, а не международные, или выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней.
Читайте полный текст интервью с Игорем Артемьевым >>
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Победа (авиакомпания)Игорь АртемьевРоссияЭкономика
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