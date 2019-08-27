Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации "Победы"

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы говорим об этом в предположительном смысле, мы уважаем права собственности, и понимаем, что надо уважительно отнестись к авиакомпании "Аэрофлот", которая создала лоукостер", - отметил Артемьев.