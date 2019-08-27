В Приамурье проходит расследование из-за фейка о последствиях паводка

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг - РИА Новости. Полиция Приамурья проводит административное расследование по факту распространения не соответствующей действительности информации о заражении цианидами почвы в поселке Угловом после паводка, сообщает прокуратура региона.

Как отмечается, эта информация передавалась через мессенджер WhatsApp, специалисты управления Росприроднадзора по Амурской области в результате обследования не выявили заражения.

"По факту распространения в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) отдел полиции по Селемджинскому району проводит административное расследование, установлено лицо, распространявшее недостоверную информацию. Результаты административного расследования находятся на контроле прокуратуры области", - сообщает надзорное ведомство.

С 18 марта 2019 года предусмотрена административная ответственность за распространение недостоверных сведений, соответствующие изменения внесены в статью 13.15 КоАП, за это предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.