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РИА Новости

В Приамурье проходит расследование из-за фейка о последствиях паводка

08:28 27.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг - РИА Новости. Полиция Приамурья проводит административное расследование по факту распространения не соответствующей действительности информации о заражении цианидами почвы в поселке Угловом после паводка, сообщает прокуратура региона.
Как отмечается, эта информация передавалась через мессенджер WhatsApp, специалисты управления Росприроднадзора по Амурской области в результате обследования не выявили заражения.
"По факту распространения в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) отдел полиции по Селемджинскому району проводит административное расследование, установлено лицо, распространявшее недостоверную информацию. Результаты административного расследования находятся на контроле прокуратуры области", - сообщает надзорное ведомство.
С 18 марта 2019 года предусмотрена административная ответственность за распространение недостоверных сведений, соответствующие изменения внесены в статью 13.15 КоАП, за это предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.
Режим ЧС регионального значения введен из-за паводка в Приамурье 25 июля.
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