Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Продукты, купленные с рук, потенциально опасны для здоровья, заявили в Роскачестве.

"Зачастую уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, стать источником ботулизма", — отмечается в сообщении ведомства.

Нередко при производстве нарушается рецептура, а у фермеров не всегда есть специальное образование или знания, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта, заявили специалисты Роскачества.

Отмечается, что в зоне риска — молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соления: при заводском производстве существуют жесткие стандарты качества, но при приготовлении кустарным способом в них могут попасть посторонние предметы.

Целый комплекс проблем связан и с упаковкой, которая может не соответствовать продукту и санитарно-гигиеническим требованиям, иметь в составе токсичные краски и не обеспечивать герметичность.

Стоит отказаться и от покупки товаров в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, с машин или на стихийных развалах.