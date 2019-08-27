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РИА Новости

Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук

08:27 27.08.2019 (обновлено: 14:43 27.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная ярмарка в Великом Новгороде
Сельскохозяйственная ярмарка в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Сельскохозяйственная ярмарка в Великом Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Продукты, купленные с рук, потенциально опасны для здоровья, заявили в Роскачестве.
"Зачастую уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, стать источником ботулизма", — отмечается в сообщении ведомства.
Нередко при производстве нарушается рецептура, а у фермеров не всегда есть специальное образование или знания, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта, заявили специалисты Роскачества.
Отмечается, что в зоне риска — молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соления: при заводском производстве существуют жесткие стандарты качества, но при приготовлении кустарным способом в них могут попасть посторонние предметы.
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Целый комплекс проблем связан и с упаковкой, которая может не соответствовать продукту и санитарно-гигиеническим требованиям, иметь в составе токсичные краски и не обеспечивать герметичность.
Стоит отказаться и от покупки товаров в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, с машин или на стихийных развалах.
"У таких продавцов нет документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки, все эти документы — гарантия безопасности потребителя", — подчеркивается в пресс-релизе.
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17 июля, 14:12Сказано в эфире
В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать арбуз Как не ошибиться при покупке арбуза, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт Роскачества Яна Ширяева.
10012036
РоскачествоОбщество
Популярные комментарии
А в магазине покупать безопасно? Ха-ха-ха... Очень смешно... Разберитесь для начала лучше с тем, что продают нам магазины и что творят производители...
27 августа, 08:55
Ольга Рудковская
800002
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