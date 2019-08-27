Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Рабочие убирают с улиц Владивостока сошедшие из-за ливня сели и поваленные деревья, сообщает мэрия.

В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходит размякший грунт. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.

"Несколько упавших деревьев, сошедшие сели на улицах Ладыгина, Тобольской, Спиридонова и Нейбута, подтопленные дороги – эти и другие последствия принёс ливень, который обрушился на Владивосток этим утром... Упавшие деревья распилены и убраны с проезжей части, сход селей также ликвидируют. На многих участках образовалось скопление камней и грунта, которые принесли потоки воды с возвышенных точек города", - говорится в сообщении.

Подтоплены участки дорог в районе стадиона "Динамо", кинотеатра "Океан", площади Луговой, на улицах Борисенко, Спортивной, Космонавтов, Коммунаров, под мостом на Фадеева, на улицах Невельского, Шепеткова, в районе торгового центра "Зеленый остров", на Снеговой, Комсомольской, Нейбута, пересечении Шепеткова - Приходько, повороте на посёлок Канал на Русском острове и других участках.