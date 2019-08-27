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РИА Новости

Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей

08:26 27.08.2019 (обновлено: 10:46 27.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковПоврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
Поврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Рабочие убирают с улиц Владивостока сошедшие из-за ливня сели и поваленные деревья, сообщает мэрия.
В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходит размякший грунт. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.
"Несколько упавших деревьев, сошедшие сели на улицах Ладыгина, Тобольской, Спиридонова и Нейбута, подтопленные дороги – эти и другие последствия принёс ливень, который обрушился на Владивосток этим утром... Упавшие деревья распилены и убраны с проезжей части, сход селей также ликвидируют. На многих участках образовалось скопление камней и грунта, которые принесли потоки воды с возвышенных точек города", - говорится в сообщении.
Подтоплены участки дорог в районе стадиона "Динамо", кинотеатра "Океан", площади Луговой, на улицах Борисенко, Спортивной, Космонавтов, Коммунаров, под мостом на Фадеева, на улицах Невельского, Шепеткова, в районе торгового центра "Зеленый остров", на Снеговой, Комсомольской, Нейбута, пересечении Шепеткова - Приходько, повороте на посёлок Канал на Русском острове и других участках.
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