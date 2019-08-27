Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 авг - РИА Новости. Полицейские в Салехарде (ЯНАО) возбудили уголовное дело после того, как местный житель выстрелил из ружья в другого, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент выстрела, опубликовал ранее сайт "МК-Ямал", ссылаясь на местную группу "В Салехарде" в соцсети "ВКонтакте". Однако найти публикацию в сообществе не удалось. На видеозаписи лежащий на кровати с ружьем мужчина стреляет в товарища, сидящего на полу и забавляющегося с его оружием, приставляя дуло к лицу. После выстрела пострадавший падает. По данным СМИ, инцидент произошел в субботу, 24 августа.

"Такой факт действительно имеет место. Данный гражданин в тяжелом состоянии поступил в городскую больницу Салехарда... По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из появившейся в сети видеозаписи следует, что один мужчина выстрелил в другого из-за несоблюдения мер безопасности.