В Болгарии проходит форум "Мы за мир во всем мире!"

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Русскоязычная молодежь собралась в Болгарии на международном форуме-фестивале "Мы за мир во всем мире!", который проходит 23-28 августа, сообщили организаторы форума.

"C 23 по 28 августа 2019 года проходит XI форум-фестиваль молодежи "Мы за мир во всем мире!" Традиционно форум проводится на гостеприимной земле Республики Болгария в курортном городе Китен, где соберутся 200 юношей и девушек из 23 регионов России и 21 страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идея провести подобный форум за рубежом возникла в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, который, как подчеркивается, является активным участником госполитики в отношении соотечественников за рубежом.

"В этом году исполняется 150 лет периодической таблице химических элементов Менделеева, поэтому основной темой форума-фестиваля стала тема "химическая". Все образовательные модули на проекте представлены участникам как инструменты для нахождения "формул успеха" по трем направлениям: "Личностные компетенции", "Проектные техники", "Управление сообществами", - добавляется в сообщении.

В ходе программы, участники могут не только получить знания и навыки от тренеров образовательных площадок, но и получить экспертное мнение и советы приглашенных гостей. Сообщается, что для участников была проведена игра "Что? Где? Когда?", ведущим был двукратный обладатель погона и титула "Лучшего капитана Клуба", двукратный обладатель "Хрустальной совы" Алексей Блинов.

На тему современных СМИ в мире международных отношений с участниками побеседовала Анна Белкина, заместитель главного редактора, директор дирекции маркетинга и стратегического развития телеканала RT.

Сообщается, что о мире театра участникам в понедельник расскажет российская актриса театра и кино, обладательница театральной премии "Чайка" Елена Захарова, а на одной из образовательных площадок будет работать режиссер из Санкт-Петербурга Мария Галязимова. Кроме того, вместе с участниками площадки будет поставлен документальный спектакль о самих участниках, где каждый зритель сможет поучаствовать в действии.