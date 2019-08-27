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РИА Новости

В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде

08:13 27.08.2019 (обновлено: 08:14 27.08.2019)
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© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
© РИА Новости
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Управление ФСБ по Новгородской области обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное.
В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около полутысячи останков.
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Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. В документе фигурируют 19 имен тех, кто истреблял мирное население в годы оккупации: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие.
Из данных списка следует, что все они - уроженцы или жители Латвийской ССР, в документе приводятся приметы карателей: рост, телосложение, цвет волос и глаз, упоминается владение русским и другими языками.
Также в списке у некоторых указаны воинские звания, места проживания после войны. Так, Эрих Бухрот в 1945 году находился в Германии. Датируется список 1967 годом. Сведений, понесли ли каратели наказание, в документе нет.
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08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
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