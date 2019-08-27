В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Управление ФСБ по Новгородской области обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное.
В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около полутысячи останков.
Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. В документе фигурируют 19 имен тех, кто истреблял мирное население в годы оккупации: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие.
Из данных списка следует, что все они - уроженцы или жители Латвийской ССР, в документе приводятся приметы карателей: рост, телосложение, цвет волос и глаз, упоминается владение русским и другими языками.
Также в списке у некоторых указаны воинские звания, места проживания после войны. Так, Эрих Бухрот в 1945 году находился в Германии. Датируется список 1967 годом. Сведений, понесли ли каратели наказание, в документе нет.