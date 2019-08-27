Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Небо будет хмуриться, кое-где прошумят короткие дожди, задует свежий ветер, из-за чего температура понизится и вернется в климатическое русло конца августа. Ожидается 19-21 градус. Но во второй половине дня из-за туч выглянет солнце и погода возьмет курс на улучшение, дождей уже не ожидается", - сказал Тишковец.