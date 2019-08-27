Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T08:08Z
https://ria.ru/20190827/1557936644.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358375_0:94:3028:1797_1036x0_80_0_0_e14b526d21eebfdcbfabf03b7b21c346.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

08:08 27.08.2019
168
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Небо будет хмуриться, кое-где прошумят короткие дожди, задует свежий ветер, из-за чего температура понизится и вернется в климатическое русло конца августа. Ожидается 19-21 градус. Но во второй половине дня из-за туч выглянет солнце и погода возьмет курс на улучшение, дождей уже не ожидается", - сказал Тишковец.
Фонтан Витали в сквере на Театральной площади в Москве
22 августа, 12:13РИА Новости
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября
Он добавил, что ветер будет плотный и порывистый дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба.
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
РИА
Новости
Ученица моет пол в классе в рамках подготовки школы к 1 сентября
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Диана Келасова во время беременности
Что случилось в Ставропольском крае, где врачи бросили умирающую роженицу
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
Лента
новостей
Лесные пожары
Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
Перестыковка корабля Союз МС-13 на модуль Поиск Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
"Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС
Повстанцы-хуситы на улице Саны
Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
Молодые ученые в лаборатории
Америка вводит "сталинские репрессии" против своей науки
Протестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
Президент Франции Эммануэль Макрон
Бразильский чиновник припомнил Макрону пожар в Нотр-Даме
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Американский сенатор Рон Джонсон
Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы
Паводок
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
Певица Алла Пугачева
Пугачева выбрала свою преемницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
Лента новостейМолния