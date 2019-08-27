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РИА Новости

Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах

08:06 27.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУченица моет пол в классе в рамках подготовки школы к 1 сентября
Ученица моет пол в классе в рамках подготовки школы к 1 сентября
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Ученица моет пол в классе в рамках подготовки школы к 1 сентября. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
"По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено более 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила около 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в ходе проверок специалисты Роспотребнадзора обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровней освещенности, заборы проб питьевой воды.
Добавляется, что в рамках подготовки школ к новому учебному году было выдано около 12 тысяч предписаний, в которых было указано о необходимости различных ремонтных работ, приобретении учебной мебели и другое. Предписания территориальных органов исполняются в установленные сроки.
"В преддверии учебного года с 19 августа до 2 сентября в управлениях Роспотребнадзора по субъектам РФ организована ежегодная горячая линия для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в период консультирования родителей в 2018 году на горячую линию поступило более 11 тысяч обращений за разъяснениями по документам, подтверждающим качество и безопасность, условиям возврата (обмена) приобретенной одежды, обуви, игрушек для детей.
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