Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах

Ученица моет пол в классе в рамках подготовки школы к 1 сентября. Архивное фото

Ученица моет пол в классе в рамках подготовки школы к 1 сентября

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено более 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила около 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверок специалисты Роспотребнадзора обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровней освещенности, заборы проб питьевой воды.

Добавляется, что в рамках подготовки школ к новому учебному году было выдано около 12 тысяч предписаний, в которых было указано о необходимости различных ремонтных работ, приобретении учебной мебели и другое. Предписания территориальных органов исполняются в установленные сроки.

"В преддверии учебного года с 19 августа до 2 сентября в управлениях Роспотребнадзора по субъектам РФ организована ежегодная горячая линия для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей", - добавляется в сообщении.