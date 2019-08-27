Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T07:56Z
https://ria.ru/20190827/1557936417.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/49728/97/497289700_0:213:2272:1491_1036x0_80_0_0_1f5b253e47c1065c553cd37a46e59b07.jpg
РИА Новости

Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии

07:56 27.08.2019
228
© Фото : Science/AAASЛесные пожары
Лесные пожары
© Фото : Science/AAAS
Лесные пожары . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бразилии в понедельник отозвало послов в Европе и других странах G7 из отпусков, чтобы скоординировать дипломатический ответ на царящие в других странах опасения вокруг лесных пожаров в регионе Амазонии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
МИД также запретил некоторым послам выходить в отпуск в ближайшие две недели на фоне мировой критики в адрес страны. По данным агентства, решение было принято главой МИД Бразилии Эрнестом Араужу после чрезвычайной встречи с главой государства Жаиром Болсонару.
Амазония
05:20РИА Новости
Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.
100020
Обсудить 0
Жаир БолсонаруБразилияВ мире
Рекомендуем
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
РИА
Новости
Повстанцы-хуситы на улице Саны
Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
Протестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
Лента
новостей
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Паводок в Хабаровске
В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
Мэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в ближайшие дни ожидаются сильные дожди
Вид на гору Фудзияма
В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
Ученица моет пол в классе в рамках подготовки школы к 1 сентября
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
Амазония
Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии
Небоскребы делового центра Москва-сити
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
Международная космическая станция
Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
Лента новостейМолния