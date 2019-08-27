Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T07:47Z
https://ria.ru/20190827/1557936324.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155786/86/1557868609_0:84:3072:1811_1036x0_80_0_0_c15b107c1671d250d7136877ba5d27c4.jpg
РИА Новости

Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия

07:47 27.08.2019
261
© REUTERS / Thomas PeterПротестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
Протестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 27 авг – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что начало диалога с демонстрантами, уже несколько месяцев протестующими против закона об экстрадиции, не означает, что правительство будет терпеть насильственные действия.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Лэм провела встречу с молодёжью после столкновений, которые произошли в воскресенье между демонстрантами и полицией. По данным издания, глава администрации в сопровождении министра образования и министра внутренних дел провела встречу за закрытыми дверями, в которой приняли участие около 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет.
"Начало диалога не означает, что мы будем мириться с насилием. Мы будем осуждать насилие. Если насилие продолжится, то единственное, что мы должны делать, - противостоять насилию посредством закона и правоохранительных мер", - заявила журналистам Лэм.
Акция протеста в Гонконге
04:38РИА Новости
Глава администрации Гонконга встретилась с молодежью на фоне протестов
Она подчеркнула, что толерантность к насилию под предлогом начала диалога станет "концом" верховенства права в Гонконге.
"Когда некоторые говорят, что мы не должны начинать диалог, если насилие продолжается, то я считаю, что это тоже крайность. Мы должны подготовить общество к примирению посредством диалога с людьми, поэтому я говорю, что мы должны сказать нет насилию, что мы должны положить конец хаосу в Гонконге, но в то же время мы не откажемся от идеи создания платформы для диалога", - добавила глава района.
Она подтвердила сообщения СМИ о том, что ранее провела встречу за закрытыми дверями с представителями молодежи.
В воскресенье в Гонконге произошли очередные ожесточенные столкновения, полиция впервые за три месяца протестов сделала предупредительный выстрел в воздух и использовала водяные пушки для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части.
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 05:45РИА Новости
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
601000
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
РИА
Новости
Лесные пожары
Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Лента
новостей
Повстанцы-хуситы на улице Саны
Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
Американский сенатор Рон Джонсон
Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Паводок в Хабаровске
В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
Вид на гору Фудзияма
В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
Военные корабли в бухте Севастополя
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Бейрут
"Хезболлах": упавшие под Бейрутом израильские дроны начинили взрывчаткой
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Ученица моет пол в классе в рамках подготовки школы к 1 сентября
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Перестыковка корабля Союз МС-13 на модуль Поиск Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
"Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
Лента новостейМолния