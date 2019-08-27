Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия

ПЕКИН, 27 авг – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что начало диалога с демонстрантами, уже несколько месяцев протестующими против закона об экстрадиции, не означает, что правительство будет терпеть насильственные действия.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Лэм провела встречу с молодёжью после столкновений, которые произошли в воскресенье между демонстрантами и полицией. По данным издания, глава администрации в сопровождении министра образования и министра внутренних дел провела встречу за закрытыми дверями, в которой приняли участие около 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет.

"Начало диалога не означает, что мы будем мириться с насилием. Мы будем осуждать насилие. Если насилие продолжится, то единственное, что мы должны делать, - противостоять насилию посредством закона и правоохранительных мер", - заявила журналистам Лэм.

Она подчеркнула, что толерантность к насилию под предлогом начала диалога станет "концом" верховенства права в Гонконге.

"Когда некоторые говорят, что мы не должны начинать диалог, если насилие продолжается, то я считаю, что это тоже крайность. Мы должны подготовить общество к примирению посредством диалога с людьми, поэтому я говорю, что мы должны сказать нет насилию, что мы должны положить конец хаосу в Гонконге, но в то же время мы не откажемся от идеи создания платформы для диалога", - добавила глава района.

Она подтвердила сообщения СМИ о том, что ранее провела встречу за закрытыми дверями с представителями молодежи.

В воскресенье в Гонконге произошли очередные ожесточенные столкновения, полиция впервые за три месяца протестов сделала предупредительный выстрел в воздух и использовала водяные пушки для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.