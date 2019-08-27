Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС

Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Робот "Федор" объяснил попаданием в пробку стыковку с МКС на три дня позже запланированного.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - написано у него на странице в Twitter

Предыдущее сообщение было написано ещё в субботу до отмены стыковки. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7-го вернется на Землю.

Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.