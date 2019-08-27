Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Робот "Федор" объяснил попаданием в пробку стыковку с МКС на три дня позже запланированного.
"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - написано у него на странице в Twitter.
Предыдущее сообщение было написано ещё в субботу до отмены стыковки. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7-го вернется на Землю.
Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.
Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo— FEDOR (@FEDOR37516789) 27 август 2019 г.