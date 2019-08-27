Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки

КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки сократилась и стала менее 300 тысяч гектаров, сообщает во вторник краевой минлесхоз.

По данным на 26 августа, на территории края действовали 53 лесных пожара на площади 301 919 гектаров.

"По оперативной информации на 09.00 (5.00 мск – ред.) 27 августа ... на территории края действует лесных пожаров - 77, на общей площади - 294 152 га ... Очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении принимают участие 88 человек. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. На территории края, а также Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы.