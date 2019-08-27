Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T07:11Z
https://ria.ru/20190827/1557935925.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152418/07/1524180708_0:0:4877:2743_1036x0_80_0_0_8d033b428144076d85f0cc8b71ffc0fd.jpg
РИА Новости

Американский сенатор заявил об отказе в российской визе

07:11 27.08.2019
9807
© AP Photo / Jacquelyn MartinАмериканский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор Рон Джонсон
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Американский сенатор Рон Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена.
Сам Джонсон отметил, что "российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним старанием".
Политик должен был посетить Россию в составе двухпартийной делегации и планировал провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества.
В 2018 году Джонсон уже ездил в Россию. После поездки он рассказал, что разочаровался в санкциях. Он указал, что президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует пересмотреть введенные ограничительные меры и обратить внимание на российских олигархов.
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов
18 июля, 00:02РИА Новости
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Не обращался за визой

Рон Джонсон не обращался в посольство России в США для получения въездной визы, сообщило диппредставительство, комментируя слова сенатора.
"Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщал о своих планах посетить Россию", - следует из заявления, опубликованного в твиттере посольства России в США.
В нем также отмечается, что дипломаты уже давно призывают США "снять с законодателей любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене "черных списков".
Здание конгресса США
8 апреля, 12:09Радио
Политолог назвал причину "усталости" сенаторов США от санкций против РоссииСенаторы конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России, сообщают СМИ. Политолога Сергея Козлова такая ситуация не удивляет. Почему – он рассказал в эфире радио Sputnik.

Рон Джонсон

Джонсон возглавляет подкомитет Сената по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. Он был автором ряда законопроектов, направленных на противодействие России.
Так, вместе с коллегами по верхней палате парламента он призывал президента США Дональда Трампа провести операцию в Черном море в ответ на задержание Россией украинских военных судов в Керченском проливе.
Также сенатор призывал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" и подготовил законопроект о выделении миллиарда долларов для отказа ЕС от российского газа.
Англо-американская школа в Москве
17 июля, 18:48Акценты
Довыкаблучивались. США раздувают скандал из-за отказа виз учителям Американцы раздувают скандал – недружественная Россия отказывает в визе 30 учителям. Правда, на бумаге "учителя" проходят как работники американского посольства. Правда, Москва не то чтобы отказывает – а просит навести порядок. Правда… а зачем правда?

Визовый отказ

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии, хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.
Школу учредили в 1949 году правительства США, Великобритании и Канады. Многие учителя в ней — россияне, но важную часть педагогического состава составляют иностранцы. В школе учатся более тысячи человек из 60 стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. На сайте образовательного учреждения стоимость обучения не указана.
Здание Министерства иностранных дел РФ
17 июля, 18:06РИА Новости
МИД переадресовал в Вашингтон вопрос об американской школе в Москве
6550022
Обсудить 5
Рон ДжонсонДжон ХантсманДональд ТрампМИД РФМоскваРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Передай Ваш король - наш пламенный привет! США играют в мирового гегемона, а мы скромно им напоминаем, что "Гегимон голый" :) В общем не обижайтесь!
27 августа, 07:29
Alexey Markun
1110000
Рекомендуем
Военные корабли в бухте Севастополя
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА
Новости
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Резидент Comedy Club Роман Попов
Актер из "Полицейского с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов
Лента
новостей
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Посетители на ярмарке вакансий
В "квалификационную яму" попали почти 34 миллиона россиян
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
Карское море
Норвегия проведет проверку Севморпути
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Хирурги проводят операцию
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
Андрей Тюлин
Глава компании "Российские космические системы" ушел в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Перестыковка корабля Союз МС-13 на модуль Поиск Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
"Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
Лента новостейМолния