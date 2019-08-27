Американский сенатор заявил об отказе в российской визе

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена.

Сам Джонсон отметил, что "российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним старанием".

Политик должен был посетить Россию в составе двухпартийной делегации и планировал провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества.

В 2018 году Джонсон уже ездил в Россию. После поездки он рассказал, что разочаровался в санкциях. Он указал, что президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует пересмотреть введенные ограничительные меры и обратить внимание на российских олигархов.

Не обращался за визой

Рон Джонсон не обращался в посольство России в США для получения въездной визы, сообщило диппредставительство, комментируя слова сенатора.

"Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщал о своих планах посетить Россию", - следует из заявления, опубликованного в твиттере посольства России в США.

В нем также отмечается, что дипломаты уже давно призывают США "снять с законодателей любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене "черных списков".

Рон Джонсон

Джонсон возглавляет подкомитет Сената по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. Он был автором ряда законопроектов, направленных на противодействие России.

Так, вместе с коллегами по верхней палате парламента он призывал президента США Дональда Трампа провести операцию в Черном море в ответ на задержание Россией украинских военных судов в Керченском проливе.

Также сенатор призывал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" и подготовил законопроект о выделении миллиарда долларов для отказа ЕС от российского газа.

Визовый отказ

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии, хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.