Американский сенатор заявил об отказе в российской визе

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена.
Сам Джонсон отметил, что "российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним старанием".
Политик должен был посетить Россию в составе двухпартийной делегации и планировал провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества.
В 2018 году Джонсон уже ездил в Россию. После поездки он рассказал, что разочаровался в санкциях. Он указал, что президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует пересмотреть введенные ограничительные меры и обратить внимание на российских олигархов.
Не обращался за визой
Рон Джонсон не обращался в посольство России в США для получения въездной визы, сообщило диппредставительство, комментируя слова сенатора.
"Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщал о своих планах посетить Россию", - следует из заявления, опубликованного в твиттере посольства России в США.
В нем также отмечается, что дипломаты уже давно призывают США "снять с законодателей любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене "черных списков".
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Рон Джонсон
Джонсон возглавляет подкомитет Сената по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. Он был автором ряда законопроектов, направленных на противодействие России.
Так, вместе с коллегами по верхней палате парламента он призывал президента США Дональда Трампа провести операцию в Черном море в ответ на задержание Россией украинских военных судов в Керченском проливе.
Также сенатор призывал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" и подготовил законопроект о выделении миллиарда долларов для отказа ЕС от российского газа.
17 июля, 18:48АкцентыДовыкаблучивались. США раздувают скандал из-за отказа виз учителям Американцы раздувают скандал – недружественная Россия отказывает в визе 30 учителям. Правда, на бумаге "учителя" проходят как работники американского посольства. Правда, Москва не то чтобы отказывает – а просит навести порядок. Правда… а зачем правда?
Визовый отказ
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии, хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.
Школу учредили в 1949 году правительства США, Великобритании и Канады. Многие учителя в ней — россияне, но важную часть педагогического состава составляют иностранцы. В школе учатся более тысячи человек из 60 стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. На сайте образовательного учреждения стоимость обучения не указана.