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РИА Новости

В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки

07:10 27.08.2019
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© Depositphotos / sepavoneВид на гору Фудзияма
Вид на гору Фудзияма
© Depositphotos / sepavone
ТОКИО, 27 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Власти префектуру Яманаси, на стороне которой находится самый распространенный маршрут восхождения на гору Фудзи, ввели временные ограничения на пути следования, заявил РИА Новости Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог по пути восхождения на гору.
"Вчера после происшествия – гибели россиянки во время восхождения, а именно, после 8-30 26 августа - был закрыт путь восхождения от дома, где останавливаются и отдыхают альпинисты, до вершины горы. Причина этого в том, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, которые на тот момент были неясны, а также для того, чтобы проверить безопасность пути восхождения", - сказал специалист.
Работы были завершены в понедельник в 16 часов, в 18 часов путь к вершине вновь был открыт, сообщил Сакурада.
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В то же время сотрудники отдела канатами оградили обочины пути восхождения с тем, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы существующего маршрута на склоны горы.
Он также сообщил, что подобных происшествий – падения камней, которое повлекло бы за собой смерть человека, - до сих пор не происходило.
Ранее СМИ сообщили о гибели гражданки России во время восхождения на самую знаменитую в Японии гору Фудзи. Погибшей оказалась 29-летняя россиянка Анна Дубровина. По предварительным данным, девушка получила травмы головы и грудной клетки при падении камня или осколка горной породы во время восхождения. Представители местных властей и полиции обследовали участок, рядом с которым погибла россиянка, но, по их данным, свидетельств обрушения горных пород нет. Защитная сетка на склонах также не порвана.
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