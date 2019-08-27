Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Телеканал " Телеканал " Звезда " опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".

На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбе и залпы батареи "Тюльпанов", в том числе в замедленном действии.

Учения артиллеристов прошли в Западном военном округе. Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей.