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РИА Новости

Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео

07:08 27.08.2019
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбе и залпы батареи "Тюльпанов", в том числе в замедленном действии.
Учения артиллеристов прошли в Западном военном округе. Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей.
2С4 "Тюльпан" — советский 240-мм самоходный миномет, предназначенный для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно. Для стрельбы могут применяться в том числе ядерные снаряды мощностью в две килотонны в обычном и активно-реактивном варианте.
Кадры стрельб фрегата Адмирал Макаров и ракетного комплекса Утес в Черном море
19 июля, 06:27РИА Новости
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
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