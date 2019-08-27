КОРОЛЕВ, 27 авг - РИА Новости. Робот "Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация", сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам в Центре управления полетами.

Сначала повторную стыковку перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к другому стыковочному узлу – на модуле "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".