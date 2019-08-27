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РИА Новости

"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"

07:05 27.08.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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КОРОЛЕВ, 27 авг - РИА Новости. Робот "Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация", сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам в Центре управления полетами.
"Следующий этап - повторные испытания на новом корабле, на "Федерации", - сказал он.
Ещё один этап испытаний - выход робота в открытый космос, добавил Рогозин.
Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.
Сначала повторную стыковку перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к другому стыковочному узлу – на модуле "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
06:47РИА Новости
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