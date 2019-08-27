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РИА Новости

Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу

06:50 27.08.2019 (обновлено: 07:05 27.08.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации ВладивостокаМэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока Олег Гуменюк
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Владивостока
Мэр Владивостока Олег Гуменюк. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Глава Владивостока Олег Гуменюк лично приехал на место схода грунта в район улицы Ладыгина во Владивостоке, туда же направлены дорожные службы, сообщают в администрации города.
На месте происшествия Гуменюк поручил городским службам принять быстро устранить все последствия непогоды.
"Начальникам административно-территориальных управлений поручено оперативно выявлять все проблемные участки и оказывать необходимую помощь в устранении последствий стихии", - приводятся в сообщении слова мэра.
После короткой солнечной передышки юг Дальнего Востока снова во власти непогоды. Не успел уйти тайфун "Кроса", а в Приморье и Хабаровском крае опять дожди, за утро во Владивостоке выпала четверть месячной нормы осадков, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходит размякший грунт.
В центре Владивостока залита дорога и тротуары в районе спорткомплекса "Динамо". На Спортивной улице в другой части города вода в низине, по словам очевидцев, поднялась на 20-30 сантиметров.
Некоторые улицы Владивостока полностью ушли под воду, машины практически плывут по дорогам.
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