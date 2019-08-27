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РИА Новости

Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек

06:49 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 авг – РИА Новости. Число отравившихся во время свадеб в банкетных залах ООО "Сеул" жителей Якутии возросло до 45 человек, из них 30 госпитализированы в инфекционные отделения больниц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Во вторник в минздраве региона прокомментировали состояние пострадавших.
"За период 19-26 августа в медицинские учреждения города Якутск, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов за медицинской помощью обратились 45 человек с симптомами острой кишечной инфекции. В эпидемиологическом анамнезе всех обратившихся лиц примечательным было употребление пищи на свадебных мероприятиях, прошедших за период с 16-18 августа в банкетных залах ООО "Сеул", - рассказали в пресс-службе.
Врачи предварительно диагностировали у пострадавших острый гастроэнтероколит инфекционного происхождения.
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"В результате лабораторного исследования клинического материала по состоянию на 26 августа у 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза. По клиническим показаниям были госпитализированы в инфекционные отделения 30 человек, 12 больных получают амбулаторное лечение. Состояние обратившихся за медицинской помощью больных расценивается как средней степени тяжести, в настоящее время больные идут на поправку", - отметили в минздраве.
Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили о 42 случаях острой кишечной инфекции среди населения. Специалисты управления наложили временный запрет деятельности ООО "Сеул". В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. Кроме того, в шести пробах готовых блюд, трех пробах сырья, у двух работников найдены возбудители сальмонеллеза. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы Якутии.
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