Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек

ЯКУТСК, 27 авг – РИА Новости. Число отравившихся во время свадеб в банкетных залах ООО "Сеул" жителей Якутии возросло до 45 человек, из них 30 госпитализированы в инфекционные отделения больниц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Во вторник в минздраве региона прокомментировали состояние пострадавших.

"За период 19-26 августа в медицинские учреждения города Якутск, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов за медицинской помощью обратились 45 человек с симптомами острой кишечной инфекции. В эпидемиологическом анамнезе всех обратившихся лиц примечательным было употребление пищи на свадебных мероприятиях, прошедших за период с 16-18 августа в банкетных залах ООО "Сеул", - рассказали в пресс-службе.

Врачи предварительно диагностировали у пострадавших острый гастроэнтероколит инфекционного происхождения.

"В результате лабораторного исследования клинического материала по состоянию на 26 августа у 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза. По клиническим показаниям были госпитализированы в инфекционные отделения 30 человек, 12 больных получают амбулаторное лечение. Состояние обратившихся за медицинской помощью больных расценивается как средней степени тяжести, в настоящее время больные идут на поправку", - отметили в минздраве.