Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Вышедшая из строя на МКС в субботу аппаратура системы стыковки, из-за которой не смог причалить космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором", была старой и иностранного производства, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам в Центре управления полетами.

"Оборудование не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства", - сказал Рогозин.

Согласно данным из открытых источников, аппаратура произведена на Украине.

Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.