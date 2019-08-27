Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Вышедшая из строя на МКС в субботу аппаратура системы стыковки, из-за которой не смог причалить космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором", была старой и иностранного производства, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам в Центре управления полетами.
"Оборудование не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства", - сказал Рогозин.
Согласно данным из открытых источников, аппаратура произведена на Украине.
Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.
Сначала повторную стыковку перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к другому стыковочному узлу – на модуле "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".