Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX во вторник покинет Международную космическую станцию (МКС), он доставит на Землю результаты новейших научных экспериментов и фильм о жизни в космосе, сообщило НАСА.

"Dragon, отстыковавшись от станции 27 августа, ровно через месяц после прибытия, привезет обратно на Землю образцы (экспериментов), оборудование и данные о завершенных (научных) исследованиях", - сообщило НАСА. Корабль привезет на Землю около 1,5 тонны груза, в том числе более тонны результатов научных экспериментов.

Отстыковка корабля, прибывшего на МКС 27 июля, намечена на 17:42 мск. Корабль отстыкует от станции механический манипулятор Canadarm2. Через несколько часов после того, как он покинет орбитальную станцию, аппарат приводнится в Тихом океане. Ожидается, что это произойдет в 480 километрах от побережья Калифорнии в 23:21 мск.

Как сообщило НАСА, на корабле, который является на сегодня единственным аппаратом, способным доставлять грузы с МКС на Землю, вернутся результаты экспериментов в области медицины, создания оптических волокон, мобильных топливных баков и другие.