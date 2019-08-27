Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX во вторник покинет Международную космическую станцию (МКС), он доставит на Землю результаты новейших научных экспериментов и фильм о жизни в космосе, сообщило НАСА.
"Dragon, отстыковавшись от станции 27 августа, ровно через месяц после прибытия, привезет обратно на Землю образцы (экспериментов), оборудование и данные о завершенных (научных) исследованиях", - сообщило НАСА. Корабль привезет на Землю около 1,5 тонны груза, в том числе более тонны результатов научных экспериментов.
Отстыковка корабля, прибывшего на МКС 27 июля, намечена на 17:42 мск. Корабль отстыкует от станции механический манипулятор Canadarm2. Через несколько часов после того, как он покинет орбитальную станцию, аппарат приводнится в Тихом океане. Ожидается, что это произойдет в 480 километрах от побережья Калифорнии в 23:21 мск.
Как сообщило НАСА, на корабле, который является на сегодня единственным аппаратом, способным доставлять грузы с МКС на Землю, вернутся результаты экспериментов в области медицины, создания оптических волокон, мобильных топливных баков и другие.
Помимо прочего Dragon привезет домой фильм о жизни на МКС. В течение нескольких месяцев на орбитальной станции с помощью технологии виртуальной реальности снимали повседневную жизнь экипажа, и теперь материалы об этом вернутся на Землю. "Фильм-погружение с помощью эффекта виртуальной реальности позволит зрителям на Земле взглянуть и почувствовать сложности адаптации к жизни в космосе, работы в космосе и человеческим отношениям между членами экипажа", - сообщили в НАСА накануне возвращения корабля. Как рассказали в американском космическом ведомстве, проект начался в декабре 2018 года, когда на орбиту доставили две специальных камеры. Съемки велись каждую неделю в течение четырех часов. По возвращении на Землю отснятый материал будет смонтирован для будущего фильма.