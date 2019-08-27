В Забайкалье медикам выдают жилье на средства дальневосточной поддержки

ЧИТА, 27 авг – РИА Новости. Власти Забайкальского края начали выдавать первые квартиры медицинским работникам на средства дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе губернатора.

В ведомстве уточнили, что с 2019 года в Забайкалье по плану соцразвития центров экономического роста будет приобретено более 200 квартир для медиков, работающих в районах. Уже в этом году планируется купить 75 квартир, в 2020 году — 47 квартир, в 2021 году — 81 квартиру.

"Ключи от четырех квартир в рамках плана социального развития центров экономического роста получили медицинские работники Шилкинской центральной районной больницы. Среди них хирург Дмитрий Михайлов. Специалист после обучения приехал работать в Шилкинскую центральную районную больницу и сразу получил новое жильё - двухкомнатную квартиру. Новоселом также стала врач-неонатолог Ольга Косякова. Молодой доктор также этим летом приехала после обучения на работу в район", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что местная больница выдала также подъемные молодым врачам. "Жильё получили четыре молодых семьи, которые работают в нашей больнице не более двух лет. В ближайшее время мы приобретем ещё одну квартиру и ещё на две подали заявку. Всего в этом году семь специалистов обзаведутся жильем. От медицинской организации мы приготовили новоселам подарок – подъемные средства до ста тысяч рублей", - приводит пресс-служба слова главврача Шилкинской центральной районной больницы Сергея Бянкина.

Как отметили в ведомстве, работа по привлечению специалистов в отрасль медицины ведется также по программе "Земский доктор". С 2012 года на работу в сельскую местность и в поселки городского типа прибыло 425 врачей и 20 фельдшеров, которые получили выплаты по 1 миллиону и по 500 тысяч рублей соответственно. В 2019 году по программе "Земский доктор" планируется привлечь 63 врача и фельдшера.

На реализацию плана социального развития центров экономического роста в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей на капремонт работ 7 медицинских организаций Читы и края, создание проектов туберкулезной и краевой детской кинической больницы в Чите, строительство и приобретение 40 ФАПов, медоборудования, служебного жилья для медработников, 54 автомобилей, из них 52 машины скорой медицинской помощи.