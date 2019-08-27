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РИА Новости

В Оренбургской области больше месяца выхаживали четыре тысячи черепах

06:20 27.08.2019
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© Фото : Федеральная таможенная службаНа Оренбургской таможне пресечен незаконный ввоз в Россию из Республики Казахстан партии среднеазиатских сухопутных черепах
На Оренбургской таможне пресечен незаконный ввоз в Россию из Республики Казахстан партии среднеазиатских сухопутных черепах
© Фото : Федеральная таможенная служба
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские следователи ведут дело о контрабанде занесенных в Красную книгу черепах, для животных полиция организовала временный приют, а потом организовала их возвращение в естественную среду обитания, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, ранее пограничники остановили машину, в которой под видом капусты везли черепах на 7,7 миллиона рублей.
"Среднеазиатские черепахи являются объектом охраны согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезнования (1973 год) и отнесены постановлением правительства России к стратегически важным ресурсам, ввиду чего решение вопроса об их реэкспорте требовало времени", - рассказала Волк.
Пока решался этот вопрос, следователи МВД в Оренбургской области разместили черепах в пустующем здании Оренбургского педагогического университета, где вместе с преподавателями и студентами полтора месяцев ухаживали за ними.
"Тем временем было достигнуто соглашение с Росприроднадзором, комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства республики Казахстан о реэкспорте черепах в естественную среду обитания. В настоящее время 4100 среднеазиатских черепах выпущены на волю в Арысском массиве республики Казахстан", - заключила Волк.
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