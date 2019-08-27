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РИА Новости

"Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС

06:11 27.08.2019 (обновлено: 07:45 27.08.2019)
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© РоскосмосПерестыковка корабля "Союз МС-13" на модуль "Поиск" Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
Перестыковка корабля Союз МС-13 на модуль Поиск Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
© Роскосмос
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 авг – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции со второй попытки.
"Есть стыковка", - сказал диктор в российском Центре управления полетами.
Стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В это время МКС пролетала над Китаем.
За процессом сближения и причаливанием корабля из главного зала управления Центра управления полетами следили руководители госкорпорации "Роскосмос", в том числе ее глава Дмитрий Рогозин.
После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до шестого сентября, а потом вернется на Землю.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".
Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор".
"Союз МС-14" должен был причалить к модулю "Поиск" 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.
Позднее космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль "Союз МС-13" с модуля "Звезда" к модулю "Поиск", чтобы провести повторную стыковку "Союза МС-14".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
24 августа, 18:34РИА Новости
Рогозин прокомментировал ситуацию вокруг неудачной стыковки "Союза" с МКС
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияЦентр управления полетамиРИА Наука
Популярные комментарии
Интересно, а где все те, что ещё 2 дня назад, с таким "сарказмом" лили ушаты грязи на всю нашу космическую отрасль, Рогозина и даже "Федора" стебаясь над тем, умеет ли он плавать?
27 августа, 06:36
Александр Апраксин
6050017
Может врут, так же как америкосы высаживались на луну.
27 августа, 06:17
Igoryok Lis
4220050
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