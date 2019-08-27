Минтранс хочет вывести из тени незаконные авиаперевозки

"Также есть блок предложений, касающихся повышения безопасности полетов воздушных судов авиации общего назначения. Прежде всего - вывод из теневого сектора всех тех, кто занимается извозом незаконно", - сказала Петрова.

"Если помните, то же самое процветало в свое время не в небе, а на дорогах столицы. Мы предлагаем определить понятные всем правила игры и разработать отдельные требования к этому сегменту рынка. Прежде всего, к экскурсионным полетам", - добавила она.