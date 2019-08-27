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РИА Новости

Минтранс хочет вывести из тени незаконные авиаперевозки

06:30 27.08.2019
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс РФ хочет вывести из тени незаконные авиаперевозки, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
"Также есть блок предложений, касающихся повышения безопасности полетов воздушных судов авиации общего назначения. Прежде всего - вывод из теневого сектора всех тех, кто занимается извозом незаконно", - сказала Петрова.
"Если помните, то же самое процветало в свое время не в небе, а на дорогах столицы. Мы предлагаем определить понятные всем правила игры и разработать отдельные требования к этому сегменту рынка. Прежде всего, к экскурсионным полетам", - добавила она.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
5 августа, 14:45РИА Новости
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