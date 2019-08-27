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РИА Новости

Корабль с "Федором" преодолел точку на пути к МКС, где застрял в первый раз

06:04 27.08.2019 (обновлено: 06:05 27.08.2019)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
КОРОЛЕВ (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" преодолел дистанцию, на которой было прервано его сближение с МКС в субботу, и успешно продолжил процесс стыковки, передает корреспондент РИА Новости из российского Центра управления полетами.
Корабль успешно прошел точку в 84 метра и продолжил сближение со станцией.
За процессом сближения и причаливанием корабля во вторник из главного зала управления Центра управления полетами следили руководители госкорпорации "Роскосмос", в том числе ее глава Дмитрий Рогозин, и предприятий отрасли.
Первая попытка 24 августа прошла неудачно. Тогда "Союз МС-14" не смог в автоматическом режиме причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс". Он дошел до 84 метров, завис, а затем начал отход назад.
Корабль Союз пристыкованный к МКС
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"Союз МС-13" на МКС перестыковали для приема робота "Федор"
Сначала повторную стыковку перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к другому стыковочному узлу – на модуле "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".
Планируется, что само касание стыковочного узла состоится в 6.12 мск.
После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.
О планах на случай неудачи второй попытки "Роскосмос" не сообщал.
Выход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
24 августа, 14:34Сказано в эфире
Эксперт объяснил неудачную попытку стыковки "Союза" с роботом Федором к МКСКосмический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik объяснил, что могло привести к неполадкам при попытке стыковки корабля.
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