Корабль с "Федором" преодолел точку на пути к МКС, где застрял в первый раз

Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" преодолел дистанцию, на которой было прервано его сближение с МКС в субботу, и успешно продолжил процесс стыковки, передает корреспондент РИА Новости из российского Центра управления полетами.

Корабль успешно прошел точку в 84 метра и продолжил сближение со станцией.

За процессом сближения и причаливанием корабля во вторник из главного зала управления Центра управления полетами следили руководители госкорпорации "Роскосмос", в том числе ее глава Дмитрий Рогозин, и предприятий отрасли.

Первая попытка 24 августа прошла неудачно. Тогда "Союз МС-14" не смог в автоматическом режиме причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс". Он дошел до 84 метров, завис, а затем начал отход назад.

Сначала повторную стыковку перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к другому стыковочному узлу – на модуле "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".

Планируется, что само касание стыковочного узла состоится в 6.12 мск.

После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.