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РИА Новости

"Роскосмос" начал подготовку к полету космонавтов на Луну

05:42 27.08.2019 (обновлено: 07:01 27.08.2019)
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© AP Photo / Charlie RiedelЛуна
Луна
© AP Photo / Charlie Riedel
Луна. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну. Об этом говорится на сайте госзакупок.

"Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны", - говорится в описании объекта закупки.

Стартовая стоимость контракта оценивается в 373,4 миллиона рублей.
Исполнитель должен проанализировать новые технологии для использования в системах жизнеобеспечения космонавтов в условиях лунной деятельности, предложить варианты использования робототехнических систем и способы взаимодействия космонавтов с ними, исследовать способы реабилитации космонавтов после полета на Луну, сформировать требования к космической технике, предложить варианты энергоснабжения лунной базы и способы использования на Луне 3D-печати.
Кроме того, победитель тендера должен будет сформулировать для России программу исследования и освоения Луны.
Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, программа первых полетов российских космонавтов на Луну названы "Вылазкой", следующие этапы - "Форпост" и "База".
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Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил презентацию, согласно которой российский космонавт впервые высадится на Луне в 2030 году.
В феврале головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш опубликовал документ, в котором указано, что первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты станут ежегодными.
В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы.
На 2034 год намечено начало, а на 2035-й — продолжение строительства лунной базы.
Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028-м и 2029 году — соответственно с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.
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