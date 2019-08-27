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РИА Новости

"Хезболлах": упавшие под Бейрутом израильские дроны начинили взрывчаткой

05:40 27.08.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБейрут
Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что разбившиеся в воскресенье под Бейрутом израильские беспилотники несли взрывчатку и предназначались для выполнения боевой задачи, а не разведки.
"После проведения специалистами работ по анализу первого беспилотника, который упал в южном пригороде, стало известно, что в нем было установлено изолированное взрывное устройство типа С4 и весом 5,5 килограммов... На основании полученных новых данных мы заявляем, что целью первого беспилотника не была разведка, стояла боевая задача с подрывом, точно так же, как произошло со вторым аппаратом", - говорится в коммюнике пресс-службы движения.
"Мы подтверждаем, что южный пригород в субботу ночью подвергся атаке заминированных беспилотников", - гласит релиз.
В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Однако один из них потерпел крушение и попал в руки бойцов "Хезболлаха", а второй взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлаха" Хасан Насруллах пообещал дать адекватный ответ на действия Израиля. Премьер страны Саад Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана.
Во вторник вечер состоится экстренное совещание высшего совета безопасности Ливана, на котором будут приняты решения в связи со сложившейся ситуацией.
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