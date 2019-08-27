"Хезболлах": упавшие под Бейрутом израильские дроны начинили взрывчаткой

"После проведения специалистами работ по анализу первого беспилотника, который упал в южном пригороде, стало известно, что в нем было установлено изолированное взрывное устройство типа С4 и весом 5,5 килограммов... На основании полученных новых данных мы заявляем, что целью первого беспилотника не была разведка, стояла боевая задача с подрывом, точно так же, как произошло со вторым аппаратом", - говорится в коммюнике пресс-службы движения.